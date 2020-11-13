Корея будет производить 150 миллионов российских вакцин от COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал договор с южнокорейской компанией GL Rapha о производстве в азиатской стране более 150 млн образцов российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в год. Об этом сообщает РИА Новости.
Детали сделки не сообщаются.
Между тем, заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что наиболее опасными распространителями коронавирусной инфекции являются уже переболевшие коронавирусом люди, которые отказываются носить маски, пишет «Свободная пресса».
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