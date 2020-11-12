Медведев: Вторая российская вакцина от COVID-19 будет доступна в 2021 году

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил надежду, что вторая российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам в 2021 году.

Как сообщает «Интерфакс», на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин против коронавируса зампредседателя Совбеза рассказал о подготовке вакцины центра «Вектор» к пострегистрационным испытаниям в регионах страны.

Медведев отметил, что появление второго российского препарата «расширяет возможности вакцинации людей».

Ранее Дмитрий Медведев предложил включить вакцину от коронавирусной инфекции в список жизненно важных лекарств.

Первой в России и мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 стал препарат «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Пока продолжаются пострегистрационные испытания «Спутника V», прививку получили лишь граждане из группы риска.

Позже специалисты научного центра «Вектор» создали препарат «ЭпиВакКорона». Пострегистрационные исследования вакцины запланированы на ноябрь этого года.

