Комаровский: Добиться коллективного иммунитета от коронавируса невозможно

По его словам, проблема заключается в мутациях коронавируса, которые возникают, если он столкнулся с человеком с небольшим количеством антител. «Люди, переболевшие легкими формами или бессимптомно ― это и есть главная среда, где возникают мутации», — отметил врач.

Он считает, что человечество ждет регулярная вакцинация, так как «мечта о коллективном иммунитете становится нереализуемой».

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил в своем YouTube-канале, что носить маску на улице стоит только при температуре ниже 10 градусов. По его словам, это необходимо делать лишь в тесных местах с плохой вентиляцией.

