Комаровский: Добиться коллективного иммунитета от коронавируса невозможно
Коллективный иммунитет от COVID-19 - нереализуемая мечта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на российского врача и телеведущего Евгения Комаровского.
По его словам, проблема заключается в мутациях коронавируса, которые возникают, если он столкнулся с человеком с небольшим количеством антител. «Люди, переболевшие легкими формами или бессимптомно ― это и есть главная среда, где возникают мутации», — отметил врач.
Он считает, что человечество ждет регулярная вакцинация, так как «мечта о коллективном иммунитете становится нереализуемой».
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил в своем YouTube-канале, что носить маску на улице стоит только при температуре ниже 10 градусов. По его словам, это необходимо делать лишь в тесных местах с плохой вентиляцией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Комаровский: Добиться коллективного иммунитета от коронавируса невозможно
- Экономист предупредил украинцев о подорожании продуктов
- В Лондоне появится ресторан с 24-каратными стейками из золота
- Убивший Флойда экс-полицейский хочет нового разбирательства
- Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области
- OCCRP: Порошенко покупал через офшоры произведения Дали и Репина
- Стало известно о новой схеме мошенничества с жильем с помощью сервиса Booking
- На орбиту запущена новая партия интернет-спутников Starlink
- Артистка Голубкина рассказала о своем состоянии
- Участвующая в параде Победы авиационная техника пролетит над Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru