Комаровский назвал основное отличие коронавируса от гриппа

Медик напомнил распространенные симптомы коронавируса: потеря обоняния и вкуса. При этом они могут проявляться и при гриппе. Также Комаровский обратил внимание на то, что на начальных стадиях заражения оба вируса почти не отличаются.

Отмечается, что при COVID-19 принципиально то, что на второй неделе протекания возможно резкое ухудшение состояния.

