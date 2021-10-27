Комаровский назвал основное отличие коронавируса от гриппа

У гриппа нет ни одного симптома, который бы не проявлялся при COVID-19, поэтому без соответствующих исследований отличить две инфекции невозможно, сообщил в эфире канала «Украина» врач и телеведущий Евгений Комаровский.

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Медик напомнил распространенные симптомы коронавируса: потеря обоняния и вкуса. При этом они могут проявляться и при гриппе. Также Комаровский обратил внимание на то, что на начальных стадиях заражения оба вируса почти не отличаются.

Отмечается, что при COVID-19 принципиально то, что на второй неделе протекания возможно резкое ухудшение состояния.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Сергей КомаровКоронавирусГрипп
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