Комаровский назвал основное отличие коронавируса от гриппа
У гриппа нет ни одного симптома, который бы не проявлялся при COVID-19, поэтому без соответствующих исследований отличить две инфекции невозможно, сообщил в эфире канала «Украина» врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Медик напомнил распространенные симптомы коронавируса: потеря обоняния и вкуса. При этом они могут проявляться и при гриппе. Также Комаровский обратил внимание на то, что на начальных стадиях заражения оба вируса почти не отличаются.
Отмечается, что при COVID-19 принципиально то, что на второй неделе протекания возможно резкое ухудшение состояния.
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