Минздрав позволил прививаться «Спутником V» и от гриппа одновременно
Минздрав РФ подтвердил возможность одновременное введение вакцины против коронавируса «Спутник V» и вакцины от гриппа. Об этом сообщает помощник министерства здравоохранения Алексей Кузнецов.
Единственным условием является использование разных частей тела для инъекций. Одну вакцину можно ставить только в одну руку или плечо.
«Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие», - цитирует помощника «Интерфакс».
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о возможности включения прививки от коронавируса в национальный календарь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- Исмаилов получил убежище в Черногории
- В Подмосковье объяснили, почему заболеваемость COVID-19 будет расти в нерабочие дни
- Тариф за проезд по новым платным дорогам может вырасти вдвое
- В Мособлдуме объяснили опасность QR-кодов на транспорте
- Генсек НАТО отверг право РФ оспорить вступление Украины в альянс
- Магазины IKEA в Москве и Подмосковье будут закрыты с 28 октября по 7 ноября
- Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съёмках фильма «Ржавчина»
- СМИ: в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон
- Ребёнок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска
- Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд по платным дорогам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru