Минздрав позволил прививаться «Спутником V» и от гриппа одновременно

Единственным условием является использование разных частей тела для инъекций. Одну вакцину можно ставить только в одну руку или плечо.

«Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие», - цитирует помощника «Интерфакс».

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о возможности включения прививки от коронавируса в национальный календарь.

