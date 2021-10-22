Минздрав позволил прививаться «Спутником V» и от гриппа одновременно

Минздрав РФ подтвердил возможность одновременное введение вакцины против коронавируса «Спутник V» и вакцины от гриппа. Об этом сообщает помощник министерства здравоохранения Алексей Кузнецов.

Нет пророка в ковидном отечестве: биологи не верят в прогнозы властей

Единственным условием является использование разных частей тела для инъекций. Одну вакцину можно ставить только в одну руку или плечо.

«Возможность одновременно вакцинироваться от ковида и гриппа позволяет сделать вакцинацию более удобной для граждан и должна стать дополнительным стимулом, чтобы принять в ней участие», - цитирует помощника «Интерфакс».

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о возможности включения прививки от коронавируса в национальный календарь.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
ТЕГИ:ВакцинацияПрививкаМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры