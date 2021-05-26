Врач назвал самый «жестокий аллерген» и дал советы аллергикам

Аллергия – частный случай расстройства иммунной системы, которая меняется в течение всей жизни. С возрастом иммунитет слабеет, поэтому хронические аллергики всегда должны быть начеку: иметь под рукой нужные лекарства и номера телефонов экстренных служб, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аллерголог Владимир Болибок.

«На примере пандемии коронавируса мы это видим: чем старше человек, тем серьезнее он болеет. Генетика играет большую роль. Генетический груз накапливается из поколения в поколение. Продолжается сезон так называемой пыльцевой аллергии. Сейчас деревья – самый злостный аллерген, особенно береза. В июне – это луговые травы, а в августе – сорные травы. Постоянным аллергикам нужно навестить врача и узнать рекомендации, как себя вести в этот период. Часто бывает, что люди теряются при ЧП. Телефон 112 работает всегда», - отметил Болибок.