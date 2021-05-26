Врач назвал самый «жестокий аллерген» и дал советы аллергикам
Иммунолог Владимир Болибок рассказал НСН, что аллергия – признак слабого иммунитета, а аллергики всегда должны быть начеку.
Аллергия – частный случай расстройства иммунной системы, которая меняется в течение всей жизни. С возрастом иммунитет слабеет, поэтому хронические аллергики всегда должны быть начеку: иметь под рукой нужные лекарства и номера телефонов экстренных служб, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аллерголог Владимир Болибок.
«На примере пандемии коронавируса мы это видим: чем старше человек, тем серьезнее он болеет. Генетика играет большую роль. Генетический груз накапливается из поколения в поколение. Продолжается сезон так называемой пыльцевой аллергии. Сейчас деревья – самый злостный аллерген, особенно береза. В июне – это луговые травы, а в августе – сорные травы. Постоянным аллергикам нужно навестить врача и узнать рекомендации, как себя вести в этот период. Часто бывает, что люди теряются при ЧП. Телефон 112 работает всегда», - отметил Болибок.
Врач перечислил три основные напасти для аллергика: бронхоспазм, отек Квинке и анафилактический шок.
«Если человеку становится трудно дышать, не хватает воздуха, он слышит хрипы и свисты в груди, происходит удушье такое, то это говорит о возможном развитии бронхоспазма. Это очень опасно. Сейчас редко, а раньше очень часто больные погибали от этого. Другая напасть – отеки Квинке. Они развиваются от укусов насекомых. От него также страдают дыхательные пути и может наступить удушье. Кроме того, от укусов, например, пчел, бывает анафилактический шок. Люди, которые испытывают его первый раз, могут растеряться: они полностью дезориентированы. Самое главное, что окружающие тоже не понимают, что происходит. Среди симптомов анафилактического шока зуд кожи, слабость, затрудненное дыхание, потеря сознания. Если кому-то стало плохо из-за аллергии, надо положить человека навзничь, горизонтально, ноги приподнять кверху и немедленно вызывать скорую. В таком случае неподготовленные люди вряд ли смогут помочь»,- отметил медик.
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