Врачи составили список самых опасных для аллергиков растений
Врачи назвали самые опасные для аллергиков растения. Аллерголог, терапевт Андрей Звонков подчеркнул, что в списке самых сильных аллергенов – берёза, дуб и ива, которые цветут в мае. Также к ним относятся злаковые, к примеру, пшеница, рожь, цветение которых происходит в начале лета. В августе аллергикам стоит опасаться полыни, подорожника и крапивы. При этом, специалист отметил, что многое зависит и от чувствительности человека к «возбудителю», и от такого, как часто он сталкивается с аллергеном. Если это происходит каждый год, что «аллергическая составляющая будет только укрепляться», сообщает «Радио 1».
Также специалист напомнил, что пациентам, страдающим поллинозом, следует защищать не только дыхательные пути, куда может проникнуть пыльца растений, но глаза и кожу. По словам Звонкова, в борьбе с аллергией стоит использовать антигистаминные препараты.
Резюмируя, Андрей Звонков добавил, что аллергия может быть врождённой или приобретённой. В первом случае основную роль играет генетика: если родитель страдал аллергией, то и его ребёнок с большой вероятностью унаследует этот недуг. Во втором случае аллергия может возникнуть после того, как человек испытал сильнейший стресс или перенёс болезнь.
А ранее стало известно, какие продукты лучше навсегда исключить из рациона людям с аллергией на пыльцу. По словам доктора медицинских наук, аллерголога-иммунолога, профессора Дали Мачарадзе, у людей с аллергией на определенные виды пыльцы может возникнуть реакция на ряд продуктов, в результате чего от них придется отказаться.
Больным, у которых реакция на пыльцу деревьев, не рекомендуется яблоки, груши, сливы, персики, нектарины. Это же касается моркови, сельдерея, петрушки. Эксперт отметила, что эти фрукты и овощи не следует употреблять как в сыром виде, так и в виде соков, особенно свежевыжатых — молекулы аллергенов в пыльце и в этих продуктах одинаковые.
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