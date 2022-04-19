Все антиковидные ограничения снимаются при пересечении внутренней границы Кипра

Кипрское представительство Миссии добрых услуг генерального секретаря ООН заявило, что в связи с учетом эпидемической ситуации на острове снятие на контрольно-пропускных пунктах всех мер в рамках борьбы с COVID-19, является оправданным.

Однако в комитете отметили, что ограничительные меры могут быть введены обратно, если эпидемическая обстановка ухудшится.

Местные СМИ считают, что отмена антиковидных ограничений вероятно увеличит активность потока людей, перемещающихся через внутреннюю границу острова, в преддверии летнего сезона.