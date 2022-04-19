Все антиковидные ограничения снимаются при пересечении внутренней границы Кипра

Все меры борьбы с коронавирусом прекращают свое действие со вторника на пунктах перехода через внутреннюю границу острова, в связи с улучшением эпидемической обстановки в обеих частях Кипра. Об этом заявляет ТАСС.

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Кипрское представительство Миссии добрых услуг генерального секретаря ООН заявило, что в связи с учетом эпидемической ситуации на острове снятие на контрольно-пропускных пунктах всех мер в рамках борьбы с COVID-19, является оправданным.

Однако в комитете отметили, что ограничительные меры могут быть введены обратно, если эпидемическая обстановка ухудшится.

Местные СМИ считают, что отмена антиковидных ограничений вероятно увеличит активность потока людей, перемещающихся через внутреннюю границу острова, в преддверии летнего сезона.

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ФОТО: Флаг Кипра. Фото: Dan Nevill//Flickr
ТЕГИ:КипрКоронавирус
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