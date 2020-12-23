Каждый сотый житель Земли столкнулся с COVID-19
Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло почти 78 млн человек, это составляет 1% населения планеты. Об этом сообщает ТАСС, основываясь на данных властей, экспертов и СМИ.
При этом уменьшилась доля умерших от общего числа заразившихся. Весной этот показатель составлял 6-7%, сейчас — 2,2%.
Самая большая доля заболевших оказалась в относительно небольших странах. Например, в Андорре заразились 9,9% населения (7 633 человек), в Люксембурге — 7,3% (44 809 человек), в Черногории — 7,2% (44 542 человек), пишет «Свободная пресса». В России заболели около 1,9% (2,9 млн человек).
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что новые штаммы коронавируса появляются из-за борьбы с вирусом, передает РИА ФАН. По ее словам, эволюционировать вирусу помогают методы лечения COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru