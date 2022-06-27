Кардиолог: у переболевших коронавирусом имеются проблемы с сердцем

У большого количества пациентов, которые перенесли COVID-19, выявляют превышение ряда показателей, говорящих о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, главного внештатного кордиолога Минздрава России Евгения Шляхто.

Врач: коронавирус будет мутировать

Речь идёт о повышенных маркерах повреждения миокарда, уровне тропонина Т, изменении ЭКГ. По словам медика, это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, и нарушения ритма, и сердечная недостаточность.

Кроме того, отсроченным эффектом перенесенного коронавируса могут стать патологические изменения в миокарде, как в силу влияния самого вируса, так и за счет нарушения иммунных механизмов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что прививка от COVID-19 должна стать не обязательной, но всеобщей, потому что коронавирус не ушёл и останется в будущем,

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Фото: herzstiftung.de
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирус
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