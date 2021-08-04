Кардиолог рассказал о ранних симптомах высокого уровня холестерина
Боль в груди, одышка и высыпания на коже могут говорить о том, что артерии закупорены из-за высокого уровня холестерина. Об этом рассказал врач-кардиолог, заведующий кафедрой профилактической медицины Северо-Западного университета (США) Дональд Ллойд-Джонс, передает Express.
По его словам, нельзя игнорировать боль в груди и одышку, а также стоит обращать внимание на кожную сыпь. Так ксантелазмы – мягкие, заполненные холестерином бугорки, могут появляться на веках и возле носа. Могут появляться и ксантомы – выпуклые образования воскового вида и желтоватого оттенка, которые могут формироваться практически на любом участке кожи.
Ранее ученые из Испании и Голландии выявили две новые мутации в гене TLR7 у здоровых молодых мужчин, которые, заболев коронавирусом, переносили его в тяжелой форме.
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