Кардиолог рассказал, что может спровоцировать смерть на борту самолета
В разговор с aif.ru кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что может привести к смерти человека на борту самолета, а также рассказал, кто находится в зоне риска.
По словам собеседника издания, опасность представляет долгое нахождение в сидячем положении. Поскольку ноги согнуты в коленях, происходит пережатие нижней части кровеносного русла, возникает застой в венах, что может привести к формированию тромба. Кроме того, опасна неудобная обувь, сдавливающая вены.
Также к негативным факторам относится обезвоживание организма. «Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь», — добавил врач.
Во время полета под ударом находится и сердечно-сосудистая система, поскольку на борту самолета снижается барометрическое давление. Своеобразной «каруселью для организма» медик назвал взлет и посадку самолета.
Кондрахин отметил, что в группе риска находятся беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой патологией, травмами конечностей и варикозными болезнями.
Ранее в аэропорту Екатеринбурга пассажирка рейса в Тбилиси умерла после задержки вылета на несколько часов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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