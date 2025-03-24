Кардиолог рассказал, что может спровоцировать смерть на борту самолета

В разговор с aif.ru кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что может привести к смерти человека на борту самолета, а также рассказал, кто находится в зоне риска.

По словам собеседника издания, опасность представляет долгое нахождение в сидячем положении. Поскольку ноги согнуты в коленях, происходит пережатие нижней части кровеносного русла, возникает застой в венах, что может привести к формированию тромба. Кроме того, опасна неудобная обувь, сдавливающая вены.

Женщина умерла в аэропорту Екатеринбурга после задержки рейса

Также к негативным факторам относится обезвоживание организма. «Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь», — добавил врач.

Во время полета под ударом находится и сердечно-сосудистая система, поскольку на борту самолета снижается барометрическое давление. Своеобразной «каруселью для организма» медик назвал взлет и посадку самолета.

Кондрахин отметил, что в группе риска находятся беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой патологией, травмами конечностей и варикозными болезнями.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга пассажирка рейса в Тбилиси умерла после задержки вылета на несколько часов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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