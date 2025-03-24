Кардиолог рассказал, что может спровоцировать смерть на борту самолета

Также к негативным факторам относится обезвоживание организма. «Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь», — добавил врач.

Во время полета под ударом находится и сердечно-сосудистая система, поскольку на борту самолета снижается барометрическое давление. Своеобразной «каруселью для организма» медик назвал взлет и посадку самолета.

Кондрахин отметил, что в группе риска находятся беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой патологией, травмами конечностей и варикозными болезнями.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга пассажирка рейса в Тбилиси умерла после задержки вылета на несколько часов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

