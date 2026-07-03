«Коллеги завидуют!»: Кинокритик объяснил, почему Том Круз пока не получил «Оскар»
Несмотря на суперпопулярность франшизы «Миссия невыполнима», славу Тому Крузу принес «Топ Ган», все остальные значимые роли были гораздо позже, сказал НСН Сергей Сычев.
Том Круз — абсолютно бесстрашный и многогранный актер, которому по плечу и экшен, и драма, а специфическая внешность ничуть не мешает ему в выборе интересных ролей. Об этом НСН заявил кинокритик Сергей Сычев.
Трехкратному лауреату премии «Золотой глобус», четырехкратному номинанту на премию «Оскар» и обладателю награды Американской киноакадемии за выдающиеся заслуги в кинематографе Тому Крузу исполнилось 64 года. Сычев перечислил самые яркие работы голливудского актера.
«Круз совершенно бесстрашный, готов принимать любые вызовы. Самое интересное в нем то, что он одновременно хорош и в жанре экшн, и в драме. Я бы выделил фильмы “Рожденный 4 июля”, “С широко закрытыми глазами”, “Магнолия”. В этих фильмах он в первую очередь раскрывается как драматический актер. С другой стороны, у него есть фильмы, в которых присутствуют и ирония, и самоирония, например, фильм “Грань будущего”, где он играет человека, которому нужно снова и снова погибать на поле боя, пока он не выработает безупречную стратегию для победы. Это все роли, которые требуют огромной физической подготовки (Круз по-прежнему в безупречной форме) и готовности полностью перевоплощаться, подвергать себя риску, в том числе и риску провала», — сказал Сычев.
Собеседник НСН добавил, что для Круза не стала помехой в актерской карьере и специфическая внешность.
«Несмотря на то, что у него специфическая внешность, Круз выглядит слишком идеальным, даже гламурным, что могло бы помешать ему в выборе интересных, сложных ролей, он все равно рискует, берет образы, которые в определенной степени требуют саморазрушения при работе над ролью, и побеждает. Круз — это символ очень качественной актерской игры по системе Станиславского, полного погружения, перевоплощения и самоотдачи. Это образец для любого артиста», — подчеркнул он.
Объяснил кинокритик и то, почему у Круза до сих пор нет «Оскара». По его словам, в этом виновата зависть коллег кинозвезды по цеху.
«Думаю, в какой-то степени ему завидуют, потому что Круз слишком успешен, это многих раздражает. Это один из самых высокооплачиваемых, состоятельных актеров в мире, не говоря уже о том, что он безупречно выглядит: ему никак не дашь больше 50, а если смотреть по легкости движений издалека, то он и на 35 тянет. Безусловно, завидовать есть чему. Такие режиссеры, как Стивен Спилберг, Пол Томас Андерсон, ныне покойный Стэнли Кубрик, а это все режиссеры, которые огромное внимание уделяют артистам, выбирали Круза за многогранность его таланта, за сложность. Тем хуже для Американской киноакадемии, если у Круза нет “Оскара”», — заявил собеседник НСН.
В заключение Сычев указал на то, что звездой Круза сделал «Топ Ган», а не франшиза «Миссия невыполнима».
«Для американского зрителя Круз — прежде всего артист из “Топ Гана”, именно эта роль когда-то сделала его суперзвездой. Дальше он на трамплине этой роли делал себе карьеру. “Миссия невыполнима” была уже значительно позже, у нее тоже были непростые времена, Джеффри Джейкоб Абрамс ее очень сильно перекроил в третьей части, чтобы найти формат, в котором она не сгинет. Это серьезный массовый хит, но далеко не единственный в карьере Круза», — подытожил он.
Ранее сопредседатель кинокомпании Paramount заявил, что студия снимет третий фильм серии «Топ Ган» про военных летчиков. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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