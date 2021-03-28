Кардиолог назвала оптимальное для здоровья число шагов в день

Ионова отметила, что человеческое тело приспособлено для физической активности, а не для сидячего образа жизни. Кардиолог рекомендовала заниматься скандинавской ходьбой, позволяющей сжигать много калорий. Ионова рекомендовала правильно выполнять упражнения, сообщают РИА Новости.

«У нас бывает пожилые люди опираются на палки или тащат их за собой. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно», — отметила кардиолог.

Ионова рекомендовала людям с избыточным весом или больными суставами и пожилым заменить занятия бегом на ходьбу.

Ранее врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов заявил, что избежать появления болей в спине можно при регулярных занятиях так называемой скандинавской ходьбой.

