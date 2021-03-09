Врач назвал способ избежать болей в спине

Избежать появления болей в спине можно при регулярных занятиях так называемой скандинавской ходьбой, рассказал врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов.

По его словам, это абсолютно нетравмоопасно, при этом тренируется и сердечно-сосудистая, и дыхательная система.

Однако заниматься, по крайней мере на начальном этапе, нужно с тренером.

При этом врач предостерег от решения проблем с болью в спине и суставах с помощью анальгетиков, так как это не решает проблему, а лишь маскирует ее, передает «Радио1».

