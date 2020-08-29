Мясников раскрыл способ продления жизни

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что занятия спортом – это главный способ продлить жизнь. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«В списке "физические нагрузки, диета, медицина, лекарства" только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте – ограничение калорий и так далее», - рассказал эксперт.

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Мясников посоветовал отказаться от лифтов и чаще ходить по лестницам. А еще – заменить разовые покупки на неделю на ежедневные, чтобы чаще ходить пешком.


«При частых походах в магазин вам не придется съедать большие объемы пищи, боясь, что покупки, с таким трудом донесенные до дома, испортятся», - считает Мясников.

Ранее учитель физкультуры школы № 1191 города Москвы Юрий Шендоновин в интервью НСН рекомендовал постепенно увеличивать физические нагрузки.

«Ничто движение не заменит. Это - самое главное для человека. В идеале хорошо бы гулять по лесопарковым зонам, соблюдая, разумеется, социальную дистанцию. Лучше, конечно, не злоупотреблять, по часу гулять, начиная с ходьбы, переходя на медленный бег», – рекомендовал специалист.

Еще одна возможность увеличить физические нагрузки – совсем или частично отказаться от поездок на транспорте.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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