Кардиолог назвал причины возникновения инсульта в молодом возрасте
Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский заявил, что у раннего инсульта есть огромное количество причин, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, чаще всего это «наследственная предрасположенность, нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет».
«Если человек знает, что у него в роду существует такое заболевание, как гиперхолестеринемия, то необходимо проводить пожизненное лечение. Более того, стресс или магнитные бури могут послужить катализатором к инсульту», — объяснил специалист.
Серебрянский добавил, что ранний инсульт не гарантирует скоропостижную смерть, а выявить его предпосвлки поможет регулярные обследования.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что после 40 лет каждый год нужно сдавать анализы на холестерин высокой и низкой плотности, сообщает RT.
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