Кардиолог назвал причины возникновения инсульта в молодом возрасте

По его словам, чаще всего это «наследственная предрасположенность, нарушение холестерина, гипертония и сахарный диабет».

«Если человек знает, что у него в роду существует такое заболевание, как гиперхолестеринемия, то необходимо проводить пожизненное лечение. Более того, стресс или магнитные бури могут послужить катализатором к инсульту», — объяснил специалист.

Серебрянский добавил, что ранний инсульт не гарантирует скоропостижную смерть, а выявить его предпосвлки поможет регулярные обследования.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что после 40 лет каждый год нужно сдавать анализы на холестерин высокой и низкой плотности, сообщает RT.