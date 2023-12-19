Кардиолог Конев предложил запретить продажу корвалола и валокордина

Корвалол и валокордин в некоторых случаях могут представлять опасность для организма, заявил в эфире «Радио 1» врач-кардиолог Юрий Конев.

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Специалист объяснил, что основу этих лекарств составляют седативные вещества, которые не оказывают никакого влияния на сосуды сердца. По его словам, препараты опасно принимать даже при сердечных приступах.

«Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически», — объяснил Конев.

Обсуждаемое ограничение продажи корвалола и валокордина кардиолог счел недостаточной мерой. Он полагает, что их продажу нужно полностью запретить.

По информации газеты «Известия», в России будут продавать по биометрическим данным отпускаемые по рецепту лекарства, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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