«Как в Европе»: Врач поддержала рост спроса на противозачаточные таблетки

«Подавляющее большинство россиян использовало презервативы для защиты от нежелательной беременности. На самом деле это среднеэффективные контрацептивы, которые хорошо защищают от инфекций, передающихся половым путем. Уровень продаж не говорит о том, что их стали меньше использовать, презервативами можно запастись и впрок. Но воодушевляет то, что россияне стали чаще использовать противозачаточные таблетки. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас ситуация была как в развитых европейских странах, где подавляющее количество женщин, вероятнее всего, будет использовать высокоэффективную контрацепцию, то есть противозачаточные таблетки, которые прекрасно защищают от нежелательной беременности. Благодаря этому уменьшится и число абортов», — сказала Ерофеева.

Собеседница НСН также предупредила, что противозачаточные таблетки следует принимать только под контролем врачей.

«Это медикамент врачебного контроля, обычный человек не может его назначить сам себе. Конечно, есть абсолютные противопоказания — ряд тяжелых заболевания. Подавляющему большинству населения можно подобрать противозачаточные препараты, причем для этого не требуется делать анализы, например, на гормональный фон, все подбирается совершенно по другим критериям», — отметила врач.

В заключение Ерофеева предупредила, что в ближайшие годы сократится число россиян брачного возраста.

«В России в течение нескольких лет будет малочисленная когорта людей брачного возраста, то есть число людей, ведущих активную сексуальную жизнь, несколько сократится по сравнению с тем, что было, например, 15 лет назад. На это повлияют в том числе и демографические причины. Так что продажи и использование презервативов и контрацептивов не будут одинаковыми во все годы», — резюмировала она.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в Европе зафиксирован рост случаев заболеваний инфекциями, передающимися половым путем.

