«Как в Европе»: Врач поддержала рост спроса на противозачаточные таблетки
Снижение уровня продаж презервативов не свидетельствует о том, что их стали меньше использовать, но отрадно то, что противозачаточные таблетки стали более популярными, сказала НСН Любовь Ерофеева.
Презервативы слабо защищают от нежелательной беременности, куда эффективнее в этом отношении противозачаточные таблетки, и хорошо, что спрос на них растет. Об этом НСН заявила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.
Ранее издание «Ведомости» сообщило, что продажи презервативов в России достигли пятилетнего минимума. Так, в 2023 году в аптеках было продано лишь 3,1 млн упаковок (для сравнения: в 2020 году — 4,8 млн упаковок). Вместе с тем вырос спрос на противозачаточные таблетки. Ерофеева объяснила эту тенденцию тем, что противозачаточные таблетки лучше защищают от нежелательной беременности.
«Подавляющее большинство россиян использовало презервативы для защиты от нежелательной беременности. На самом деле это среднеэффективные контрацептивы, которые хорошо защищают от инфекций, передающихся половым путем. Уровень продаж не говорит о том, что их стали меньше использовать, презервативами можно запастись и впрок. Но воодушевляет то, что россияне стали чаще использовать противозачаточные таблетки. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас ситуация была как в развитых европейских странах, где подавляющее количество женщин, вероятнее всего, будет использовать высокоэффективную контрацепцию, то есть противозачаточные таблетки, которые прекрасно защищают от нежелательной беременности. Благодаря этому уменьшится и число абортов», — сказала Ерофеева.
Собеседница НСН также предупредила, что противозачаточные таблетки следует принимать только под контролем врачей.
«Это медикамент врачебного контроля, обычный человек не может его назначить сам себе. Конечно, есть абсолютные противопоказания — ряд тяжелых заболевания. Подавляющему большинству населения можно подобрать противозачаточные препараты, причем для этого не требуется делать анализы, например, на гормональный фон, все подбирается совершенно по другим критериям», — отметила врач.
В заключение Ерофеева предупредила, что в ближайшие годы сократится число россиян брачного возраста.
«В России в течение нескольких лет будет малочисленная когорта людей брачного возраста, то есть число людей, ведущих активную сексуальную жизнь, несколько сократится по сравнению с тем, что было, например, 15 лет назад. На это повлияют в том числе и демографические причины. Так что продажи и использование презервативов и контрацептивов не будут одинаковыми во все годы», — резюмировала она.
Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в Европе зафиксирован рост случаев заболеваний инфекциями, передающимися половым путем.
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