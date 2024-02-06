Гинеколог оценила безопасность продажи экстренных противозачаточных без рецепта

«Препараты созданы более 35 лет назад. Доказана их совершенная безопасность, они практически не имеют абсолютных противопоказаний, поскольку используются не так часто. То есть, это препараты не для плановой контрацепции, а для каких-то неожиданных случаев. Это не для употребления каждый месяц, но раз в полгода можно употребить, если случилась такая ситуация. Эффективность очень высокая – более 95%, препараты изучены очень хорошо, миллионы пользователей и результаты научных исследований это подтверждают. Я аплодирую стоя», - рассказала она.

По словам врача, Россия закупает препараты в Венгрии, их активно используют во всем мире.

«Действующее вещество левоноргестрел используется во всех гуманитарных программах закупок ООН. У нас в стране эти препараты не производятся. Мы в основном препараты получаем из Венгрии», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести в России награду для медработников, сумевших убедить своих пациенток отказаться от аборта. Она призвала выдавать им Вифлеемский сертификат – премию, равную стоимости прерывания беременности, передает «Радиоточка НСН».

