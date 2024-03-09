В Европе произошла вспышка венерических заболеваний

В документе говорится, что результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза. Так, по утверждению медиков, рост числа случаев гонореи в Европе в 2022 году составил 48%, сифилиса - 34%, а хламидиоза – 16%.

Данные результаты, по мнению исследователей, указывают на необходимость срочных действий, направленных на пресечение распространения венерических заболеваний на территории Европы.

Ранее стало известно, что в 2023 году подростки в США стали активно принимать препарат для похудения Wegovy, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, за первые 10 месяцев 2023 года 1268 детей в возрасте от 12 до 17 лет с диагнозом «ожирение» начали принимать Wegovy. В 2022 году этот препарат был прописан лишь 25 детям. По данным властей, почти 20% детей в США, или около 14,7 миллиона человек, страдают ожирением.

