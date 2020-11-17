Как снизить риск заразиться COVID-19 рассказал Онищенко
Как повысить сопротивляемость организма, чтобы уменьшить риск заболеть коронавирусом, рассказал экс-главный санитарный врач России, депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости.
По его прогнозам, рост заболеваемости COVID-19 в России будет зависеть от того, как пройдет проэпидемичивание популяции - чем быстрее популяция выработает иммунитет, тем будет лучше. Онищенко напомнил, что ситуация по заболеваемости коронавирусом осложняется тем, что наступает время холодов. Он призвал одеваться по сезону, так как любая простуда «будет работать на мельницу этой инфекции».
Необходимо хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему, держать себя в тонусе и не забывать о физической активности.
Как сообщалось, нетяжелая форма COVID-19, при которой риск осложнений оценивается как низкий, имеет серьезные последствия для здоровья.
Как показало исследование, симптомы у перенесших заболевание в легкой форме пациентов сохранялись достаточно долго, при этом у около 70% из них были повреждены один или несколько органов.
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