Как снизить риск заразиться COVID-19 рассказал Онищенко

Необходимо хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему, держать себя в тонусе и не забывать о физической активности.

Как сообщалось, нетяжелая форма COVID-19, при которой риск осложнений оценивается как низкий, имеет серьезные последствия для здоровья.

Как показало исследование, симптомы у перенесших заболевание в легкой форме пациентов сохранялись достаточно долго, при этом у около 70% из них были повреждены один или несколько органов.

