Ярославский вокзал в Москве готовят к ремонту

Они продлятся до конца 2028 года. Планируется вернуть уникальный архитектурный облик и обновить инфраструктуру. Над пригородными платформами установят навесы, пересадка на метро станет быстрее благодаря новым выходам и современной навигации, а пространства для пассажиров станет в два раза просторнее.

Каждый день через вокзал проходит около 350 тысяч пассажиров, к 2040 году их количество вырастет до 500 тысяч. К концу 2026 года на Ярославское направление выйдут 35 новых составов — около 40% всего парка.

В итоге Ярославский вокзал будет более тесно интегрирован в единый транспортный каркас столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

