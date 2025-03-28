Диетолог призвала не лечить отеки лица с помощью фиников

Отеки могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, и лучше пройти обследование у врача, чтобы узнать их причину, а не пытаться снять их финиками, заявила НСН Марият Мухина.

Финики действительно за счет содержания калия могут уменьшать отеки, однако они настолько калорийные, что есть их лучше на завтрак или в течение дня как здоровый перекус и источник витаминов и антиоксидантов. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Блогеры утверждают, что всего 3-6 штук фиников за час до сна полностью уберут утренние отеки. Сухофрукт якобы богат калием, который помогает регулировать баланс жидкости в организме. Мухина подтвердила его полезные свойства, однако заявила, что на ночь есть этот фрукт не стоит.

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«Финики лучше не есть вечером, потому что, хотя они и очень полезные, но все-таки обладают высоким гликемическим индексом и повышают глюкозу в крови. Поэтому они практически противопоказаны для пациентов, которые страдают сахарным диабетом, ожирением. В 100 граммах фиников - 300 килокалорий. Это как шоколадка. Поэтому финики лучше есть вообще-то утром, на завтрак. В течение дня их можно есть как полезный десерт. 10 фиников в день - это действительно суточная потребность в меди, сере, половина потребности в железе, четверть потребности в кальции и суточная потребность в магнии. Они содержат и калий, и клетчатку, и антиоксиданты, но не являются панацей от отеков. Вообще финики очень хороший фрукт для разговения, там незаменимые аминокислоты, триптофан - гормон радости, они оказывают успокаивающее, снотворное действие. Там есть и фитонциды, которые уменьшают воспаление и борются с грибковыми инфекциям, поэтому их очень любят в жарких странах», - рассказала она.

По словам Мухиной, необходимо сначала провести комплексное обследование организма, чтобы понять причину отеков, потому что иногда они могут указывать на серьезные заболевания.

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«Да, финики содержат калий, который способствует выведению лишней жидкости. Но если отеки, например, из-за почечной недостаточности, то тут никакие финики не помогут. Отеки возникают по различным причинам: это может быть и задержка жидкости из-за сердечно-сосудистых проблем, это могут быть лимфатические отеки, хроническое воспаление, даже токсикоз у беременных. То есть эти советы создают иллюзию какого-то легкого выхода из тяжелых ситуаций, а такого в медицине не бывает. Человеку в отдельных случаях может быть нужно не просто сбалансировать питание, а ложиться на операцию, а он будет есть финики в надежде, что у него спадут отеки. Поэтому здесь нужен комплексный подход, обследование, выяснение причин этих отеков», - отметила собеседница НСН.

Если исключить болезни, то самой распространенной причиной отеков лица по утрам является употребление алкоголя и соленой пищи, подчеркнула Мухина.

«Вы знаете, самый главный продукт, провоцирующий отеки, – это алкоголь. Это также соленая пища на ночь, она будет держать отеки в зоне головы и лица», - подытожила она.

Ранее доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба заявила, что существует специальная предполетная диета, согласно которой, следует избегать газированных напитков, бобовых, капусты и овощей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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