Диетолог призвала не лечить отеки лица с помощью фиников

«Да, финики содержат калий, который способствует выведению лишней жидкости. Но если отеки, например, из-за почечной недостаточности, то тут никакие финики не помогут. Отеки возникают по различным причинам: это может быть и задержка жидкости из-за сердечно-сосудистых проблем, это могут быть лимфатические отеки, хроническое воспаление, даже токсикоз у беременных. То есть эти советы создают иллюзию какого-то легкого выхода из тяжелых ситуаций, а такого в медицине не бывает. Человеку в отдельных случаях может быть нужно не просто сбалансировать питание, а ложиться на операцию, а он будет есть финики в надежде, что у него спадут отеки. Поэтому здесь нужен комплексный подход, обследование, выяснение причин этих отеков», - отметила собеседница НСН.

Если исключить болезни, то самой распространенной причиной отеков лица по утрам является употребление алкоголя и соленой пищи, подчеркнула Мухина.

«Вы знаете, самый главный продукт, провоцирующий отеки, – это алкоголь. Это также соленая пища на ночь, она будет держать отеки в зоне головы и лица», - подытожила она.

Ранее доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба заявила, что существует специальная предполетная диета, согласно которой, следует избегать газированных напитков, бобовых, капусты и овощей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

