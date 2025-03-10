«Кровотечения и ожог»: Диетолог назвала безопасную «дозу» острого перца
Марият Мухина заявила НСН, что острый перец может вызвать ожог слизистой, кровотечения и аллергические реакции, возможен летальный исход.
Острый перец может вызвать ожог слизистой и даже кровотечения, безопасная «доза» - это подушечка указательного пальца, заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН.
Ранее канадский блогер поставил рекорд, съев 25 самых острых перцев за пять минут. Майк Джек, чемпион по скоростному поеданию перца, решил в очередной раз попасть в книгу рекордов. В этот раз он выбрал сорт, признанный самым острым в мире в 2013 году. Ему удалось съесть их за 4 минуты 36,26 секунды. Мухина заявила, что такие конкурсы очень опасны.
«Перец может вызвать ожог слизистой и даже кровотечения. Если у человека есть какие-то язвы, может возникнуть желудочное кровотечение, здесь возможен даже летальный исход. Может повышаться артериальное давление, это вплоть до инсульта и инфаркта при определенных условиях. Также не стоит забывать про аллергические реакции – зуд, сыпь и так далее. Последствия употребления большого количества перца могут быть просто непредсказуемыми. Острый перец способствует тому, что организм теряет жидкость, терморегуляция меняется. Поэтому перец всегда хочется запить, спастись об обезвоживания», - рассказала она.
При этом она отметила, что у перца есть и полезные свойства, но важно не переборщить.
«Подушечка указательного пальца – это нормальный объем для перца. Красный перец полезен, но в небольших количествах. Капсаицин, который содержится в красном перце, улучшает микроциркуляцию, улучшает текучесть крови, ускоряет обмен веществ, идет сжигание калорий. Также продукт улучшает настроение из-за повышения эндорфина, а еще снижает уровень стресса. Но в больших дозах это очень вредно», - подытожила собеседница НСН.
Ранее врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала мифом разговоры о вреде молока и молочных продуктов, которые якобы могут привести к проблемам с пищеварением, ожирению и аутоиммунным заболеваниям, передает «Радиоточка НСН».
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