«Кровотечения и ожог»: Диетолог назвала безопасную «дозу» острого перца

«Перец может вызвать ожог слизистой и даже кровотечения. Если у человека есть какие-то язвы, может возникнуть желудочное кровотечение, здесь возможен даже летальный исход. Может повышаться артериальное давление, это вплоть до инсульта и инфаркта при определенных условиях. Также не стоит забывать про аллергические реакции – зуд, сыпь и так далее. Последствия употребления большого количества перца могут быть просто непредсказуемыми. Острый перец способствует тому, что организм теряет жидкость, терморегуляция меняется. Поэтому перец всегда хочется запить, спастись об обезвоживания», - рассказала она.

При этом она отметила, что у перца есть и полезные свойства, но важно не переборщить.

«Подушечка указательного пальца – это нормальный объем для перца. Красный перец полезен, но в небольших количествах. Капсаицин, который содержится в красном перце, улучшает микроциркуляцию, улучшает текучесть крови, ускоряет обмен веществ, идет сжигание калорий. Также продукт улучшает настроение из-за повышения эндорфина, а еще снижает уровень стресса. Но в больших дозах это очень вредно», - подытожила собеседница НСН.

Ранее врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала мифом разговоры о вреде молока и молочных продуктов, которые якобы могут привести к проблемам с пищеварением, ожирению и аутоиммунным заболеваниям, передает «Радиоточка НСН».



