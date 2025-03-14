«Сердечный приступ!»: Врач назвала «смертельно опасным» поедание на скорость
Анна Белоусова в эфире НСН призвала отказаться от конкурсов на поедание пельменей, блинов и прочей продукции.
Конкурсы на поедание еды могут привести к летальному исходу, особенно если человек имеет какие-то хронические заболевания, заявила НСН врач-диетолог Анна Белоусова.
Самому быстрому рту на диком западе Урала запретили участвовать в соревнованиях по скоростному поеданию — потому что он постоянно побеждал, пишет Mash. Всё началось в 2015 году. Геннадий из Первоуральска не стал призёром, но словил голод до побед. С тех пор не пропускал подобные мероприятия и за 10 лет занимал первые места больше 15 раз. Ел на скорость пельмени, блинчики, арбузы, бургеры и другое. Белоусова рассказала, к чему могут привести подобные увлечения.
«Это вредно, конечно. С одной стороны, можно считать это американизмом, хотя на Руси тоже было такое – и пельмени если на скорость, и блины, ставки делали. Это грозит смертельной опасностью, потому что человек может подавиться. Скороеды бывают плотного телосложения или даже тучные, поэтому их иногда сложнее спасти, если они подавились. Его сложно обнять за талию, как минимум», - объяснила она.
Она также отметила, что желудок растягивается от такой нагрузки и давит на сердце.
«Вторая опасность заключается в том, что углеводистая пища дает огромное количество углеводов за один раз, с ними не может справиться поджелудочная железа. Это колоссальная нагрузка на пищеварительные ферменты. Если человек занимается это часто, это приводит к недостаточности поджелудочной железы и диабету. Конечно, постепенно развивается ожирение. Такие конкурсы требуют подготовки, люди же тренируются. Из-за этого растягивается желудок, что также грозит нарушениями сердечно-сосудистой системы, так как желудок подпирает сердце. Это может привести к сердечному приступу», - рассказал он.
Ранее канадский блогер поставил рекорд, съев 25 самых острых перцев за пять минут. Майк Джек, чемпион по скоростному поеданию перца, решил в очередной раз попасть в книгу рекордов. В этот раз он выбрал сорт, признанный самым острым в мире в 2013 году. Ему удалось съесть их за 4 минуты 36,26 секунды, передает «Радиоточка НСН».
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