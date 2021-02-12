Израильский иммунолог сообщил о неэффективности лечения COVID-19 антибиотиками

Бесконтрольное лечение антибиотиками также приводит к устойчивости бактерий к существующим видам антибиотиков. Это может стать большой проблемой в будущем.

Между тем, врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что весной россиян ожидает новый всплеск заболеваемости коронавирусом, пишет «Свободная пресса».

