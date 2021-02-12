Израильский иммунолог сообщил о неэффективности лечения COVID-19 антибиотиками
Для лечения от COVID-19 антибиотики преимущественно оказываются неэффективны. Об этом сообщил израильский иммунолог Яков Беркун.
По его словам, лечение антибиотиками без надобности может привести к аутоиммунным заболеваниям или снижению иммунитета, передает РИА Новости.
Бесконтрольное лечение антибиотиками также приводит к устойчивости бактерий к существующим видам антибиотиков. Это может стать большой проблемой в будущем.
Между тем, врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что весной россиян ожидает новый всплеск заболеваемости коронавирусом, пишет «Свободная пресса».
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