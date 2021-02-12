Израильский иммунолог сообщил о неэффективности лечения COVID-19 антибиотиками

Для лечения от COVID-19 антибиотики преимущественно оказываются неэффективны. Об этом сообщил израильский иммунолог Яков Беркун.

По его словам, лечение антибиотиками без надобности может привести к аутоиммунным заболеваниям или снижению иммунитета, передает РИА Новости.

Онищенко рассказал, зачем российские ученые сделали три вакцины от коронавируса

Бесконтрольное лечение антибиотиками также приводит к устойчивости бактерий к существующим видам антибиотиков. Это может стать большой проблемой в будущем.

Между тем, врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что весной россиян ожидает новый всплеск заболеваемости коронавирусом, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры