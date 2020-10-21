Россиянину диагностировали беременность и отправили к гинекологу
Жителю Уфы диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент рассказал на странице "ВКонтакте". Мужчина, посещавший уфимскую больницу №21 заявил, что обнаружил эту запись в истории болезни и призвал Минздрав Башкирии разобраться в ситуации.
«Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?», — написал житель Уфы в соцсети.
По информации местных СМИ, в ведомстве заявили, что провели в медучреждении служебное расследование, а произошедшее назвали технической ошибкой. Также в Минздраве подчеркнули, что «беременный» мужчина выложил снимок документа в сеть до проверки листа руководителем подразделения, то есть, на нем отсутствует подпись заведующего.
Кстати, после начала нерабочего режима, объявленного весной Владимиром Путиным в связи с распространением COVID-19, некоторые эксперты предположили, что через 9 месяцев страну ожидает всплеск рождаемости. Однако статистика продаж и врачи говорят об обратном: рождаемость в стране упадет, причем заметно.
За первые 20 недель текущего года в России на 7,7% упали продажи тестов на беременность, причем основное падение пришлось именно на карантинный период. На этом фоне возросли траты россиян на презервативы и другие средства контрацепции.
В свою очередь заметное снижение количества беременных зафиксировали и врачи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- Курс биткоина приблизился к максимуму 2020 года
- СМИ: Трамп владеет счетом в китайском банке
- Стало известно о причине смерти протоиерея Димитрия Смирнова
- Мобильные пункты вакцинации от гриппа переехали в популярные локации
- Ольга Дроздова опровергла информацию о госпитализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru