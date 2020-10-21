Россиянину диагностировали беременность и отправили к гинекологу

Жителю Уфы диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент рассказал на странице "ВКонтакте". Мужчина, посещавший уфимскую больницу №21 заявил, что обнаружил эту запись в истории болезни и призвал Минздрав Башкирии разобраться в ситуации.

«Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?», — написал житель Уфы в соцсети.

По информации местных СМИ, в ведомстве заявили, что провели в медучреждении служебное расследование, а произошедшее назвали технической ошибкой. Также в Минздраве подчеркнули, что «беременный» мужчина выложил снимок документа в сеть до проверки листа руководителем подразделения, то есть, на нем отсутствует подпись заведующего.