Россиянину диагностировали беременность и отправили к гинекологу

Жителю Уфы диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент рассказал на странице "ВКонтакте". Мужчина, посещавший уфимскую больницу №21 заявил, что обнаружил эту запись в истории болезни и призвал Минздрав Башкирии разобраться в ситуации.

«Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?», — написал житель Уфы в соцсети.

По информации местных СМИ, в ведомстве заявили, что провели в медучреждении служебное расследование, а произошедшее назвали технической ошибкой. Также в Минздраве подчеркнули, что «беременный» мужчина выложил снимок документа в сеть до проверки листа руководителем подразделения, то есть, на нем отсутствует подпись заведующего.

Места для беременных предложили выделить на парковках

Кстати, после начала нерабочего режима, объявленного весной Владимиром Путиным в связи с распространением COVID-19, некоторые эксперты предположили, что через 9 месяцев страну ожидает всплеск рождаемости. Однако статистика продаж и врачи говорят об обратном: рождаемость в стране упадет, причем заметно.

За первые 20 недель текущего года в России на 7,7% упали продажи тестов на беременность, причем основное падение пришлось именно на карантинный период. На этом фоне возросли траты россиян на презервативы и другие средства контрацепции.

В свою очередь заметное снижение количества беременных зафиксировали и врачи.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:БеременностьУфаВрачи
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