Исследования «Спутника V» среди подростков начнут в Москве

Клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков запустят в Москве. Об этом сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

В Москве началось исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от COVID-19

Отмечается, что три фазы испытаний препарата от коронавируса проведут на базе детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой. В исследовании будут участвовать дети в возрасте от 14 до 18 лет.

«По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации», — говорится в сообщении.

В настоящее время вакцинация от коронавирусной инфекции доступна гражданам России от 18 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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