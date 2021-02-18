Исследования «Спутника V» среди подростков начнут в Москве

Отмечается, что три фазы испытаний препарата от коронавируса проведут на базе детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой. В исследовании будут участвовать дети в возрасте от 14 до 18 лет.

«По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации», — говорится в сообщении.

В настоящее время вакцинация от коронавирусной инфекции доступна гражданам России от 18 лет.

