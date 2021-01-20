Исследование вакцины «Спутник V» на детях планируется провести до конца года
Исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях будет проведено до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов.
Он отметил, что все клинические исследования и клиническое применение в первую очередь проходят на взрослой популяции и только затем на детской, передает РИА ФАН.
Ранее генеральный директор центра «Вектор», разработавшего вторую российскую вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», Ринат Максютов сообщал, что в декабре приступят к исследованию препарата на детях детях от 14 до 17 лет.
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