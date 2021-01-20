СМИ: ЕС не будет мешать Венгрии использовать российскую вакцину от коронавируса

Европейский совет не будет вмешиваться в вопрос применения в Венгрии китайских и российских вакцин от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Собеседник агентства добавил, что правительство Венгрии, которое приняло решение по вакцинам из России и КНР, берет на себя все связанные с ним риски.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что Венгрия может самостоятельно одобрить российскую вакцину в рамках специальной процедуры, однако применять препарат можно будет только на её территории и ответственность за безопасность и эффективность будут нести власти страны, сообщает RT.

Венгрия является первой страной Европы, которая получила образцы российской вакцины «Спутник V» для клинических исследований.

