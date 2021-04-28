Австралийские ученые установили, какие люди не любят кофе

Ученые из Австралии пришли к выводу, что люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина. Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

В исследовании отмечается, что люди с хорошей наследственностью обычно пьют напиток с удовольствием. Получается, организм сам решает, сколько кофеина ему нужно.