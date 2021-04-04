Исследование: у детей-сладкоежек могут возникнуть проблемы с памятью
Дети, которые слишком много едят сладкого и пьют в большом количестве газированные напитки, в будущем могут страдать от проблем с памятью, сообщает Translational Psychiatry со ссылкой на американских ученых.
Эксперты провели исследование на крысах. Результаты опыта актуальны и для людей. Так, грызунов поделили на две группы. Одну из них с самого рождения поили сладкими напитками. Когда животные выросли, их память начали тестировать. Оказалось, что у крыс, которых тянуло на сладкое, нарушены функции гиппокампа, что отрицательно сказывается на памяти.
Как отмечают эксперты, детям в возрасте от 4 до 6 лет не следует употреблять более 19 граммов сахара в день, от 7 до 10 лет — более 24 граммов сахара, а от 11 лет — более 30 граммов.
Сладости можно есть раз в неделю и в меру, полагает стоматолог-ортодонт Мария Балакирева. Об этом она заявила RT.
Чтобы сохранить зубы от разрушительного влияния сладких продуктов, стоматолог напомнила, что на эмали не должно быть углеводов. Балакирева рекомендовала чистить зубы после каждого приема пищи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 021 / сут.
Умерли
100 тыс.+384 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 618 / сут.
- Исследование: у детей-сладкоежек могут возникнуть проблемы с памятью
- На МКС нашли еще три возможных места утечки воздуха
- Toyota представила автомобиль для перевозки вакцин от коронавируса
- Медики рассказали о симптомах сердечного приступа
- Кравчук поставил условие на переговорах по Донбассу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru