Исследование: у детей-сладкоежек могут возникнуть проблемы с памятью

Эксперты провели исследование на крысах. Результаты опыта актуальны и для людей. Так, грызунов поделили на две группы. Одну из них с самого рождения поили сладкими напитками. Когда животные выросли, их память начали тестировать. Оказалось, что у крыс, которых тянуло на сладкое, нарушены функции гиппокампа, что отрицательно сказывается на памяти.

Как отмечают эксперты, детям в возрасте от 4 до 6 лет не следует употреблять более 19 граммов сахара в день, от 7 до 10 лет — более 24 граммов сахара, а от 11 лет — более 30 граммов.

Сладости можно есть раз в неделю и в меру, полагает стоматолог-ортодонт Мария Балакирева. Об этом она заявила RT.

Чтобы сохранить зубы от разрушительного влияния сладких продуктов, стоматолог напомнила, что на эмали не должно быть углеводов. Балакирева рекомендовала чистить зубы после каждого приема пищи.

