Врач дал советы переболевшим коронавирусом

По его словам, в течение 6–7 месяцев после заболевания будет действовать специфический иммунитет, который формируется у большинства людей, перенесших коронавирус. Крючков со ссылкой на ученых сообщил, что такой защиты вполне достаточно. Однако через какое-то время нужно будет усилить специфическую защиту от инфекции. Не исключено, что для этого переболевшим может понадобиться не две, а только одна прививка.

Как отметил иммунолог, исследования в этом направлении только начались, поэтому пока нет ни одной зарегистрированной схемы применения существующих вакцин для подобных случаев.

Коронавирус зачастую вызывает долгосрочные последствия для организма в виде длительной, более двух недель, усталости, плохого настроения и нежелания что-то делать, пропадает удовольствие от чего-либо, рассказал психиатр, психотерапевт, врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, если такое состояние запустить, оно выльется в социофобию, запредельную тревогу, панические атаки.

