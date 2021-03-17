Малышева назвала количество антител для защиты от повторного заражения коронавирусом
Российская телеведущая и врач Елена Малышева сообщила, сколько должно быть антител, чтобы повторно не заразиться COVID-19.
Иммунитет у человека образуется после накопления минимального количества антител, которые может зафиксировать соответствующий тест, написала она в своем Instagram. «Если у вас положительный тест на антитела – вы защищены от коронавируса. Причем неважно, насколько много у вас антител», - отметила врач.
Ранее стала известна причина отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации у некоторых пациентов, сообщил врач-инфекционист Андрец Поздняков.
По его словам, такие люди проходят неправильно выбранное лабораторное исследование.
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