Малышева назвала количество антител для защиты от повторного заражения коронавирусом

Иммунитет у человека образуется после накопления минимального количества антител, которые может зафиксировать соответствующий тест, написала она в своем Instagram. «Если у вас положительный тест на антитела – вы защищены от коронавируса. Причем неважно, насколько много у вас антител», - отметила врач.

Ранее стала известна причина отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации у некоторых пациентов, сообщил врач-инфекционист Андрец Поздняков.

По его словам, такие люди проходят неправильно выбранное лабораторное исследование.

