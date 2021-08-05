Исследование: иммунологическая эффективность «Эпиваккороны» составляет 79%

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» российского производства составляет 79%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные независимой контрактной исследовательской организации «Клиникал ресерч лаборатории».

Назван процент заразившихся COVID-19 среди привитых «ЭпиВакКороной»

Таковы результаты контроля качества третьей фазы клинических испытаний препарата. Так, у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо антитела IgG к коронавирусу появились на 42-й день после вакцинации данной вакциной. Как говорят в российском центре «Вектор», это показатель иммунологической, а не эпидемиологической эффективности, так как они высчитываются по-разному.

Ранее сообщалось, что только 0,5% прошедших вакцинацию от коронавируса «ЭпиВакКороной» заразились новой инфекцией после прививки. Об этом рассказал гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Ринат Максютов.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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