Исследование: иммунологическая эффективность «Эпиваккороны» составляет 79%

Таковы результаты контроля качества третьей фазы клинических испытаний препарата. Так, у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо антитела IgG к коронавирусу появились на 42-й день после вакцинации данной вакциной. Как говорят в российском центре «Вектор», это показатель иммунологической, а не эпидемиологической эффективности, так как они высчитываются по-разному.

Ранее сообщалось, что только 0,5% прошедших вакцинацию от коронавируса «ЭпиВакКороной» заразились новой инфекцией после прививки. Об этом рассказал гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Ринат Максютов.

