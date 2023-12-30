Исследование: Алкоголь и одиночество повышают риск раннего слабоумия
Ученые проанализировали данные 350 тысяч человек в возрасте до 65 лет и выяснили, какие факторы повышают риск раннего слабоумия, исследование опубликовано в журнале JAMA Neurology.
Среди них низкий уровень образования и социальный статус, дефицит витамина D, депрессия, алкоголизм и социальная изоляция.
Устранение этих поддающихся изменению факторов может оказаться эффективным в снижении риска развития деменции, говорят специалисты.
Ранее ученые Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета разработали тест из 11 вопросов, которые помогают выявить депрессию. Так, само обследование длится три-пять минут. Ученые полагают, что в простых случаях депрессии тест заменит клинико-психологическое интервью, которое занимает до полутора часов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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