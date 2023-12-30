Исследование: Алкоголь и одиночество повышают риск раннего слабоумия

Ученые проанализировали данные 350 тысяч человек в возрасте до 65 лет и выяснили, какие факторы повышают риск раннего слабоумия, исследование опубликовано в журнале JAMA Neurology.

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Среди них низкий уровень образования и социальный статус, дефицит витамина D, депрессия, алкоголизм и социальная изоляция.

Устранение этих поддающихся изменению факторов может оказаться эффективным в снижении риска развития деменции, говорят специалисты.

Ранее ученые Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета разработали тест из 11 вопросов, которые помогают выявить депрессию. Так, само обследование длится три-пять минут. Ученые полагают, что в простых случаях депрессии тест заменит клинико-психологическое интервью, которое занимает до полутора часов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Василенко
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