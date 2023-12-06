Ученые выявили связь между домашними кошками и шизофренией

Специалисты проанализировали около 17 исследований ученых из 11 стран мира, и, согласно их заключению, у 25-летних владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, чем у людей, у которых нет питомца.



Связывают это с наличием у кошек паразита Toxoplasma gondii, который, попадая в организм человека, может воздействовать на нейромедиаторы в мозге, приводя к изменениям личности и психическим расстройствам, как шизофрения.

Ранее стало известно, что владельцев кошек в России оказалась больше, чем владельцев собак - 58,8% против 41,5%, отмечает ОТР.

