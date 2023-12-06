Ученые выявили связь между домашними кошками и шизофренией
Ученые из австралийского университета Квинсленда выяснили, что наличие кошки в доме увеличивает риск развития шизофрении.
Специалисты проанализировали около 17 исследований ученых из 11 стран мира, и, согласно их заключению, у 25-летних владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, чем у людей, у которых нет питомца.
Связывают это с наличием у кошек паразита Toxoplasma gondii, который, попадая в организм человека, может воздействовать на нейромедиаторы в мозге, приводя к изменениям личности и психическим расстройствам, как шизофрения.
Ранее стало известно, что владельцев кошек в России оказалась больше, чем владельцев собак - 58,8% против 41,5%, отмечает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru