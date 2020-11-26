Искусственный интеллект поможет столичным врачам в 10 видах исследований
До 10 видов исследований московские медики смогут выполнять в следующем году с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она напомнила, что в прошлом году в столичном здравоохранении был запущен эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения. Результаты были положительными и в 2021 году будет увеличено число видов исследований с помощью новых технологий. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
«Мы прорабатываем ряд новых направлений автоматизированной обработки исследований, среди которых магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга, рентген опорно-двигательного аппарата и органов брюшной полости и другие», - сообщила Ракова.
Сервисы искусственного интеллекта подключены к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), что позволяет выполнять анализ четырех видов лучевых исследований.
Искусственный интеллект повысил качество и скорость диагностики.
Между тем, инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что побочные явления у людей, прошедших вакцинацию, не будут опасными.
«Все вакцины защищают. Кто-то может заболеть. Но вакцины не позволяют развиться тяжелым формам, это надо помнить. Вакцинация обязательно проводится под медицинским контролем. При вакцинации медработник должен проводить обязательный осмотр пациента. Некоторые жалуются на боль в месте введения, припухлость, у некоторых температура повышается. Но все это довольно быстро проходит. Побочные явления могут отличаться. Но у большинства вакцин все в пределах нормы, никаких экстренных случаев», - заявил он.
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