Искусственный интеллект поможет столичным врачам в 10 видах исследований

До 10 видов исследований московские медики смогут выполнять в следующем году с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она напомнила, что в прошлом году в столичном здравоохранении был запущен эксперимент по внедрению технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения. Результаты были положительными и в 2021 году будет увеличено число видов исследований с помощью новых технологий. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.