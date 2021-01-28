Инфекционист заявил, что привитый человек может быть носителем COVID-19

Вакцинированный от коронавируса человек может быть носителем вируса. Об этом заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Он пояснил, что сам привитый человек защищен от вируса, он не заболеет, однако возбудитель, может попасть на его слизистые и какое-то время «выделяться во внешнюю среду».