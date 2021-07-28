Ученые рассказали, когда закончится пандемия

При текущем темпе вакцинации пандемия не закончится в 2022 году, рассказал РИА Новости руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.

Ученые: вакцинированные могут передавать дельта-штамм коронавируса

Он добавил, что по всему миру нужно увеличить темпы вакцинации, иначе пандемия продолжится и в 2022 году, в котором впервые появятся шансы ее завершить.

Семенов подчеркнул, что завершение эпидемии зависит от развития коллективного иммунитета. Ученый заявил, что обычно на это уходит два или три года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:УченыеПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры