Ученые рассказали, когда закончится пандемия
При текущем темпе вакцинации пандемия не закончится в 2022 году, рассказал РИА Новости руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.
Он добавил, что по всему миру нужно увеличить темпы вакцинации, иначе пандемия продолжится и в 2022 году, в котором впервые появятся шансы ее завершить.
Семенов подчеркнул, что завершение эпидемии зависит от развития коллективного иммунитета. Ученый заявил, что обычно на это уходит два или три года.
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