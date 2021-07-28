Ученые рассказали, когда закончится пандемия

Он добавил, что по всему миру нужно увеличить темпы вакцинации, иначе пандемия продолжится и в 2022 году, в котором впервые появятся шансы ее завершить.

Семенов подчеркнул, что завершение эпидемии зависит от развития коллективного иммунитета. Ученый заявил, что обычно на это уходит два или три года.

