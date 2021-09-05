Инфекционист: смартфоны - рассадники опасных бактерий
На поверхности смартфона может жить большое количество опасных микробов, сообщает «Прайм» со ссылкой на врач-инфекциониста Наталью Очинскую, которая рассказала о результатах исследования британского Университета Суррея.
Эксперты взяли смывы с гаджетов. Как выяснилось, смартфоны — настоящие рассадники опасных бактерий. В некоторых случаях на корпусе устройства может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза.
Бактерии могут вызвать кожные и кишечные инфекции, пневмонию и менингит. Очинская советует раз в день чистить поверхность смартфона антибактериальными салфетками, противомикробными средства для рук, или специальными средствами для дезинфекции устройств.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека настоятельно рекомендует регулярно дезинфицировать мобильные телефоны в качестве меры профилактика коронавируса. Призыв размещён на официальном сайте ведомства.
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