Инфекционист: смартфоны - рассадники опасных бактерий

Эксперты взяли смывы с гаджетов. Как выяснилось, смартфоны — настоящие рассадники опасных бактерий. В некоторых случаях на корпусе устройства может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза.

Бактерии могут вызвать кожные и кишечные инфекции, пневмонию и менингит. Очинская советует раз в день чистить поверхность смартфона антибактериальными салфетками, противомикробными средства для рук, или специальными средствами для дезинфекции устройств.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека настоятельно рекомендует регулярно дезинфицировать мобильные телефоны в качестве меры профилактика коронавируса. Призыв размещён на официальном сайте ведомства.

