Дезинфицируй это. Россиян призвали обеззараживать смартфоны из-за COVID-19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека настоятельно рекомендует регулярно дезинфицировать мобильные телефоны в качестве меры профилактика коронавируса. Призыв размещён на официальном сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, гаджет может стать переносчиком не только COVID-19, но также возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций.

Мобильное устройство позиционируется как один из основных источников бактерий и вирусов. Телефоны часто передаются из рук в руки, подносится близко к лицу во время звонка; кроме того владельцы нередко берут их в туалет, где особенно много возбудителей различных инфекций, отмечает Ura.ru.

Во избежание заражения, необходимо обрабатывать смартфон антисептическими средствами после посещения публичных мест, а также в конце рабочего дня. Для дезинфекции можно использовать салфетки на основе спирта или хлоргексидин. Особое внимание надо уделить месту, где телефон соприкасается с лицом. Чехол гаджета рекомендуется снимать и дезинфицировать отдельно, уточняет RT.

