В центре Чумакова рассказали, когда будет готова вакцина против штамма «дельта»

Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина простив «дельта»-штамма коронавируса будет готова через год. Об этом он заявил в интервью RT.

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Ишмухаметов уточнил, что речь идет не о создании новой вакцины «с нуля», а о модификации препарата «КовиВак». При этом ученый отметил, что «нынешняя версия» «КовиВака» эффективна против штамма «дельта» на 80 процентов.

Также ученый объяснил, что дефицит вакцины связан с нехваткой производственных мощностей. В то же время с 1 октября производство препарата удвоится – с 1 миллиона до 2,5 милионов доз каждый месяц.

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ФОТО: sobyanin.ru
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