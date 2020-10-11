Инфекционист считает тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег
Тесты на антитела к коронавирусу являются пустой тратой денег – так считает специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Об этом он заявил в комментарии kp.ru.
«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — цитирует Жемчугова Газета.ru.
Он напомнил, что ученые еще не определили срок, на который формируется иммунитет к коронавирусу COVID-19.
«С другой стороны – если у вас в крови есть антитела, это значит, что вакцину от коронавируса вам стоит поставить не раньше, чем через год», — заявил Жемчугов.
По его словам, если сделать прививку от новой коронавирусной инфекции раньше, искусственный иммунитет уничтожит собственный.
Ранее, 7 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия-1», что отечественные исследователи ведут разработку новых тестов, определяющих уровень иммунитета к коронавирусной инфекции.
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