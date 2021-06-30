Инфекционист рассказала о необъяснимом смертельном свойстве коронавируса
Названо необъяснимое смертельное свойство коронавируса, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на российского врача-инфекциониста Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксану Станевич.
По ее словам, у пациентов есть некие генетические предрасположенности к различным формам течения инфекции, в том числе — к тяжелой. Так, в случае острого течения заболевания «никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния». При этом, по словам медика, «никаких объективных видимых предпосылок к тяжелым исходам у некоторых людей просто нет». Она не исключила, что это может быть каким-то образом связано с неспецифическим или специфическим иммунитетом.
Таким образом, нельзя предугадать, по какому сценарию будет развиваться болезнь у пациента. По этой причине Станевич считает важным пройти вакцинацию.
Ультрафиолетовый свет от Солнца может практически полностью вывести из строя коронавирус нового типа всего за пять минут. К такому выводу пришли исследователи в США.
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