РАН пока не замечает лямбда-штамм коронавируса в России

Российская академия наук пока не фиксирует экспансию латиноамериканского лямбда-штамма коронавируса в России. Об этом сообщил вице-президент РАН Владимир Чехонин. По его словам, эту мутацию необходимо интенсивно изучать.

Сейчас РАН активно исследует индийский штамм короанвируса «Дельта», который распространился практически по всей России. Главный вывод заключается в том, что эта мутация более заразна по сравнению с первоначальным уханьским вариантом.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил сегодня, что до 90% новых случаев заражения в России приходятся на индийский штамм. Из-за мутаций коронавируса прививку необходимо делать не реже одно раза в полгода, в том числе, переболевшим, подчеркнул разработчик вакцины «Спутник V».

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Гинцбург также утверждает, что летальность от новых штаммов коронавируса может увеличиться с 1-2% до 5-10%. Именно поэтому вакцинация совершенно необходима в качестве профилактики и для выработки коллективного иммунитета.

Штамм SARS-CoV-2, получивший наименование лямбда впервые был идентифицирован в Перу около года назад. До появления индийского варианта на него приходилось большинство инфицирований в этой южно-американской стране, а также 30% новых случаев COVID-19 в Аргентине и Чили

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ВакцинацияРАНКоронавирус
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