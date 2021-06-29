РАН пока не замечает лямбда-штамм коронавируса в России

Российская академия наук пока не фиксирует экспансию латиноамериканского лямбда-штамма коронавируса в России. Об этом сообщил вице-президент РАН Владимир Чехонин. По его словам, эту мутацию необходимо интенсивно изучать.

Сейчас РАН активно исследует индийский штамм короанвируса «Дельта», который распространился практически по всей России. Главный вывод заключается в том, что эта мутация более заразна по сравнению с первоначальным уханьским вариантом.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил сегодня, что до 90% новых случаев заражения в России приходятся на индийский штамм. Из-за мутаций коронавируса прививку необходимо делать не реже одно раза в полгода, в том числе, переболевшим, подчеркнул разработчик вакцины «Спутник V».