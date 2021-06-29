Ученые выяснили, за сколько солнечный свет уничтожает коронавирус

Ультрафиолетовый свет от Солнца может практически полностью вывести из строя коронавирус нового типа всего за пять минут. К такому выводу пришли исследователи в США, результаты их работы опубликованы на репозитории для биологических наук bioRxiv.

Согласно выводам, ультрафиолетовое излучение может эффективно предохранять человеческие клетки от заражения. Исследование проведено группой биологов под руководством профессора Университета штата Аризона Георга Вондрака.

В своих экспериментах Вондрак и его коллеги использовали два патогена коронавирусы SARS-CoV-2 и HCoV-NL63. Последний вызывает бронхит и другие инфекции верхних дыхательных путей. Культуры обоих были облучены ультрафиолетом, после чего фиксировалось изменение жизнеспособности их частиц.

Спустя пять минут количество частиц SARS-CoV-2 и HCoV-NL63, которые сохраняли способность заражать клетки, упала на 98%. А за несколько десятков минут под воздействием солнечных лучей обе культуры вирусов стали полностью бездействующими. Причём аналогичные результаты были получены как для яркого, так и тусклого солнечного излучения.

Таким образом, солнечный свет можно применять для дезинфекции помещений от коронавируса, делают вывод учёные. Кроме того, фактор воздействия ультрафиолета необходимо принимать во внимание при прогнозировании развития пандемии в разные времена года.

