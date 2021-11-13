Хирург назвал одно из самых опасных последствий коронавируса

Тромбозы являются наиболее ярким и одним из самых опасных последствий коронавирусной инфекции и могут привести к смерти пациента даже после острой фазы заболевания. Об этом сообщил сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов.

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Медик объяснил, что в организме тромбы играют в первую очередь защитную роль, помогая останавливать кровотечения своевременным свертыванием крови.

«Для этого в крови есть сложные механизмы, в которых задействованы как клетки крови, так и белки. В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности», — отметил Талов в беседе с РИА Новости.

Специалист перечислил признаки различных видов тромбоза. Так, при венозном тромбозе проявляется резкий отек конечности, распирающая боль, меняется цвета тела; этом может грозить переходом тромба в легкие. Тромбы в артериях встречаются у пациентов, уже имеющих проблемы со здоровьем — например, атеросклероз или сахарный диабет. Этот тип тромбоза можно узнать по резкой боли и онемении в конечности, нарушению движений; он опасен развитием необратимых изменений в тканях. Кроме того, тромбы могут развиться в коронарных или сонных артериях: в первом случае они приводят к инфаркту, во втором — к инсульту.

По словам хирурга, тромбозы более характерны для тяжелых и среднетяжелых вариантов течения COVID-19. Однако риск тромбообразования сохраняется также на протяжении некоторого времени после заболевания.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВрачиКоронавирус
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