Хирург назвал одно из самых опасных последствий коронавируса

Медик объяснил, что в организме тромбы играют в первую очередь защитную роль, помогая останавливать кровотечения своевременным свертыванием крови.

«Для этого в крови есть сложные механизмы, в которых задействованы как клетки крови, так и белки. В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности», — отметил Талов в беседе с РИА Новости.

Специалист перечислил признаки различных видов тромбоза. Так, при венозном тромбозе проявляется резкий отек конечности, распирающая боль, меняется цвета тела; этом может грозить переходом тромба в легкие. Тромбы в артериях встречаются у пациентов, уже имеющих проблемы со здоровьем — например, атеросклероз или сахарный диабет. Этот тип тромбоза можно узнать по резкой боли и онемении в конечности, нарушению движений; он опасен развитием необратимых изменений в тканях. Кроме того, тромбы могут развиться в коронарных или сонных артериях: в первом случае они приводят к инфаркту, во втором — к инсульту.

По словам хирурга, тромбозы более характерны для тяжелых и среднетяжелых вариантов течения COVID-19. Однако риск тромбообразования сохраняется также на протяжении некоторого времени после заболевания.

