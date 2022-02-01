Инфекционист прокомментировал отрицательные ПЦР-тесты у инфицированных коронавирусом

По его словам, если тест отрицательный и присутствуют все признаки заболевания, не исключено, что у инфицированного был неправильно взят анализ: «или не в тот день, или недостаточное количества материала».

Как отметил врач, штамм коронавируса «омикрон» может очень быстро уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек выделяет вирус и заражает окружающих.

Напомним, существует риск полностью потерять голос из-за «омикрон»-штамма. Это возможно, если COVID-19 достигнет гортаноглотки.

